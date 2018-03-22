Скандально известный экс-прокурор Дмитрий Сус вышел из СИЗО под залог

Экс-заместитель руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрий Сус вышел из СИЗО под залог в 1,2 миллиона гривен.

Об этом со ссылкой на адвоката Дмитрия Дмитренко сообщает "УП".

"Дмитрий Сус действительно 20 марта вышел под залог в 1,2 миллиона гривен", – рассказал адвокат.

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В то же время он отказался сказать, кто внес залог, ссылаясь на адвокатскую тайну.

Напомним, НАБУ подозревает бывшего чиновника в систематическом присвоении чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением. Также Дмитрия Суса подозревают в вовлечении сотрудников Департамента ГПУ для реализации своего преступного умысла. Кроме того, установлен факт внесения подозреваемым заведомо недостоверных данных в его декларацию за 2015 год. Дмитрий Сус не зарегистрировал свой внедорожник Audi Q7, который до этого был зарегистрирован на его 85-летнюю бабушку. 17 августа 2016 года Сус завил в полицию, что этот внедорожник угнали.



НАБУ проводило расследование с октября 2016 года. Подозрение бывшему сотруднику ГПУ сообщили 26 июля 2017 года после его предварительного заключения на территории международного аэропорта "Борисполь".

Кто такой Дмитрий Сус? В течение 2016 года Дмитрий Сус занимал должность старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины, а в дальнейшем – заместителя руководителя Департамента Генеральной прокуратуры Украины.