В рамках расследования стало известно, что Табачник находится на прямой "связи" с кадровым сотрудником службы ФСБ Олегом Козловым. Кроме того, оказалось, что бывший министр работает на шута Путина Рамзана Кадырова.

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Как Табачник сотрудничает с врагом

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения изменник координировал с представителем российской спецслужбы свою взрывную деятельность против Украины. Табачник принимал активное участие в организации псевдореферендумов в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей.

Более того, по просьбе Москвы он "переформатировал" образовательную и медицинскую отрасли под нужды страны-агрессора. Именно при его координации большинство учебных заведений и больниц региона переоборудовали под казармы окупантов. Соответствующие "меры" предатель проводил совместно с гауляйтерами Владимиром Сальдо и Евгением Балицким.

Также следствие установило факты участия подозреваемого в мародерстве на захваченной врагом территории Мелитополя.

Совместно с Мурадом Саидовым – так называемым "смотрящим" от Кадырова по региону – в апреле прошлого года они организовали вывоз в Крым сельхозтехники со складов местного агрохолдинга.

Сейчас Табачнику сообщили о новых подозрениях:

по статье 111-2 (пособничество государству-агрессору);

по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, что осенью 2022 года объявили о подозрении в государственной измене. Табачнику грозит от 15 лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Кроме того, в феврале президент Зеленский лишил эксминистра украинского гражданства. Следовательно, на него наложили санкции и осуществили арест и конфискацию в пользу государства всего имущества, корпоративных прав и других активов.