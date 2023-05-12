У рамках розслідування стало відомо, що Табачник перебуває на прямому "зв'язку" з кадровим співробітником служби ФСБ Олегом Козловим. Крім того, виявилось, що колишній міністр працює на блазня Путіна Рамзана Кадирова.

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Як Табачник співпрацює з ворогом

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення зрадник координував з представником російської спецслужби свою підривну діяльність проти України. Табачник брав активну участь в організації псевдореферендумів в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.

Ба більше, на прохання Москви він "переформатовував" освітню та медичну галузі під потреби країни-агресора. Саме за його координації більшість навчальних закладів і лікарень регіону переобладнали під казарми окупантів. Відповідні "заходи" зрадник проводив спільно з гауляйтерами Володимиром Сальдо та Євгеном Балицьким.

Також слідство встановило факти участі підозрюваного у мародерстві на захопленій ворогом території Мелітополя.

Спільно з Мурадом Саідовим – так званим "смотрящим" від Кадирова за регіоном – у квітні минулого року вони організували вивезення до Криму сільгосптехніки зі складів місцевого агрохолдингу.

Наразі Табачнику повідомили про нові підозри:

за статтею 111-2 (пособництво державі-агресору);

за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, що восени 2022 року оголосили про підозру у державній зраді. Табачнику загрожує від 15 років до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Крім того, у лютому президент Зеленський позбавив ексміністра українського громадянства. Відтак, на нього наклали санкції та здійснили арешт та конфіскацію на користь держави усього майна, корпоративних прав та інших активів.