От академической гребли до военной службы: история Дмитрия Тригуба

Дмитрий Тригуб много лет посвятил профессиональному спорту, а сегодня занимается физической подготовкой военнослужащих 2-й Галицкой бригады Национальной гвардии Украины. За его плечами – звание мастера спорта, многократные чемпионские титулы Украины, участие в трех чемпионатах мира и борьба за право представлять Украину на Олимпийских играх.

Подробнее о пути Дмитрия Тригуба читайте в материале 24 Канала.

Что известно о спортивной карьере Тригуба?

С 1986 по 2001 год Дмитрий профессионально занимался академической греблей в родном Запорожье. В составе национальной сборной неоднократно становился чемпионом Украины и участвовал в чемпионатах мира.

В июне 2000 года в составе национальной четверки он остановился в шаге от Олимпиады в Сиднее, заняв шестое место на квалификационной регате в Люцерне.



Дмитрий Тригуб занимался академической греблей / Фото, предоставленное 24 Каналу

Как изменилась жизнь Дмитрия после начала полномасштабной войны?

После завершения профессиональной спортивной карьеры Дмитрий начал строить гражданскую жизнь, но в феврале 2022 года все изменилось – он решил вступить в ряды Сил обороны Украины.

Так, спортивный опыт, который долгие годы был частью его жизни, стал основой для новой военной профессии – Дмитрий начал работать инструктором по физической подготовке и спорту в одном из стрелковых батальонов

Первый боевой опыт в составе бригады он получил уже в 2022 году. Во время ротации на Покровском направлении Дмитрий был старшим сержантом роты.

Это было время полной неопределенности и авиационно-артиллерийского адреналина,

– вспоминает национальный гвардеец.

В 2024 году он вновь отправился на Восток. На этот раз работал в управлении батальонной тактической группы.



Тригуб на службе в НГУ / Фото, предоставленное 24 Каналом

"24-й по многим параметрам для меня был сложнее. К сожалению, много потерь собратьев. Многих из них ты знал лично, знал их семьи. И эту боль и горечь потери не поймет тот, кто не терял", – говорит Дмитрий.

Почему Тригуб занимается сегодня?

Сегодня его основная задача – физическая подготовка военнослужащих. Он убежден, что лучше всего мотивирует не теория, а собственный пример. Поэтому сам продолжает тренироваться и поддерживать физическую форму.

"Оправдания могут звучать тысячей слов, но когда чувствуешь изменения в теле и в голове, которые дает физическая нагрузка, когда наслаждаешься азартом соперничества и радостью победы – тогда все объяснения излишни. Конечно, проверка выносливости в боевых условиях также стимулирует взяться за себя. Но моя задача – чтобы ребята во время выполнения боевых задач могли опереться на свою физическую форму", – рассуждает нацгвардеец.

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Сам сержант Тригуб поддерживает форму с помощью бега – от средних дистанций до марафонов и трейлов. За плечами нацгвардейца уже десятки полумарафонов и шесть полноценных марафонов на 42,2 километра. Он также регулярно участвует в соревнованиях по ветеранскому спорту и спортивных мероприятиях, где представляет большую семью национальных гвардейцев.

Когда-то я дал обещание жене – никаких триатлонов, потому что это требует слишком много времени и ресурсов. Но, возможно, уже после Победы я это обещание немного нарушу,

– улыбается Дмитрий.

За плечами нацгвардейца – годы тяжелой службы и сотни выдержанных бойцов. Сегодня сержант Тригуб продолжает ежедневно делать свое дело: закалять физическую выносливость собратьев, поддерживать их боевой дух и собственным примером доказывать, что дисциплина и внутренняя сила помогают выстоять в любых условиях.