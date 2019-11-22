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      Дмитрий Габинет стал новым главой Хмельницкой ОГА: что о нем известно

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      Новый председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет / ua-rating.com

      Первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов 22 ноября представил нового председателя Хмельницкой облгосадминистрациы Дмитрия Габинета. Его кандидатуру на эту должность в октябре согласовал Кабмин, а 21 ноября своим указом назначил Президент Владимир Зеленский.

      11 июня президент Владимир Зеленский уволил с должности председателя Хмельницкой ОГА Вадима Лозового. С тех пор обязанности председателя ОГА временно исполнял заместитель главы области Владимир Кальниченко.

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      Что известно о Дмитрии Габинете

      37-и летний чиновник – уроженец и житель Хмельницкого. Кандидат юридических наук, преподавал в Украине и в одном из университетов Польши. На сегодня – помощник нардепа Николая Стефанчука, которого в Раду избрали в Хмельницком.

      С 2014 года – председатель общественной организации "Форпост Народовластие", а с 2017 года – Хмельницкого информационно-консультационного центра UMCS.

      В биографии Габинета прослеживается связь с действующим нардепом Сергеем Лабазюком. В частности, Габинет был наблюдателем на последних выборах от общественной организации "Всегда рядом! За Хмельнитчину!", которой руководит Виолетта Лабазюк – жена депутата.

      А еще в 2014 году Габинет представлял интересы Сергея Тигипко и его партии "Сильная Украина" в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах.

      Деньги и имущество Габинета

      Согласно декларации Габинета за 2018 год, он имеет земельный участок в Новоушицком районе площадью 470 квадратных метров. Вместе с матерью Габинет владеет квартирой на 61,8 квадратных метра и гаражом на 21,9 квадратных метра. Чиновник имеет авто "Москвич" 1983 года выпуска.

      Основным свое место работы Габинет указал Хмельницкий кооперативный торгово-экономический институт. Там он за год заработал 51 тысячу 841 гривну. Габинет также наличными сохраняет 8 тысяч евро.

      Габинет работал также по совместительству и получал гонорары в таких учреждениях:

      • военная часть А 2339 – 33 тысячи 932 гривны;
      • Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине (Польша) – 161 тысяча 574 гривны (гонорар)
      • Винницкий региональный центр оценивания качества образования – 1440 гривен (гонорар).
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Офіс Президента Новости Хмельницкого
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