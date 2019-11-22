Дмитро Габінет став новим головою Хмельницької ОДА: що про нього відомо
Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов представив нового голову Хмельницької облдержадміністрації Дмитра Габінета. Його кандидатуру на цю посаду у жовтні погодив Кабмін, а 21 листопада своїм указом призначив Президент Володимир Зеленський.
11 червня президент Володимир Зеленський звільнив з посади голови Хмельницької ОДА Вадима Лозового. З того часу обов’язки голови ОДА тимчасово виконував заступник голови області Володимир Кальніченко.
Читайте також: Найєм став заступником гендиректора Укроборонпрому
Біографія Дмитра Габінета
37-и річний чиновник – уродженець та мешканець Хмельницького. Кандидат юридичних наук, викладав в Україні та в одному з університетів Польщі. На сьогодні – помічник нардепа Миколи Стефанчука, якого до Ради обрали у Хмельницькому.
З 2014 року – голова громадської організації "Форпост Народовладдя", а з 2017 року – Хмельницького інформаційно-консультаційного центру UMCS.
У біографії Габінета прослідковується зв’язок із чинним нардепом Сергієм Лабазюком. Зокрема, Габінет був спостерігачем на останніх виборах від громадської організації "Завжди поруч! За Хмельниччину!", якою керує Віолета Лабазюк – дружина депутата.
А ще в 2014 році Габінет представляв інтереси Сергія Тігіпка та його партії "Сильна Україна" в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах.
Гроші та майно Габінета
Згідно з декларацією Габінета за 2018 рік, він має земельну ділянку в Новоушицькому районі площею 470 квадратних метрів. Разом з матір’ю Габінет володіє квартирою на 61,8 квадратних метра та гаражем на 21,9 квадратних метра. Чиновник має авто "Москвич" 1983 року випуску.
Основним своїм місцем роботи Габінет вказав Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут. Там він за рік заробив 51 тисячу 841 гривню. Габінет також у готівці зберігає 8 тисяч євро.
Габінет працював також за сумісництво та отримував гонорари у таких установах:
- військова частина А 2339 – 33 тисячі 932 гривні;
- Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща) – 161 тисяча 574 гривні (гонорар);
- Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти – 1440 гривень (гонорар).