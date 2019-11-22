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      Дмитро Габінет став новим головою Хмельницької ОДА: що про нього відомо

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      Новий голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет / ua-rating.com

      Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов представив нового голову Хмельницької облдержадміністрації Дмитра Габінета. Його кандидатуру на цю посаду у жовтні погодив Кабмін, а 21 листопада своїм указом призначив Президент Володимир Зеленський.

      11 червня президент Володимир Зеленський звільнив з посади голови Хмельницької ОДА Вадима Лозового. З того часу обов’язки голови ОДА тимчасово виконував заступник голови області Володимир Кальніченко.

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      Біографія Дмитра Габінета

      37-и річний чиновник – уродженець та мешканець Хмельницького. Кандидат юридичних наук, викладав в Україні та в одному з університетів Польщі. На сьогодні – помічник нардепа Миколи Стефанчука, якого до Ради обрали у Хмельницькому.

      З 2014 року – голова громадської організації "Форпост Народовладдя", а з 2017 року – Хмельницького інформаційно-консультаційного центру UMCS.

      У біографії Габінета прослідковується зв’язок із чинним нардепом Сергієм Лабазюком. Зокрема, Габінет був спостерігачем на останніх виборах від громадської організації "Завжди поруч! За Хмельниччину!", якою керує Віолета Лабазюк – дружина депутата.

      А ще в 2014 році Габінет представляв інтереси Сергія Тігіпка та його партії "Сильна Україна" в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах.

      Гроші та майно Габінета

      Згідно з декларацією Габінета за 2018 рік, він має земельну ділянку в Новоушицькому районі площею 470 квадратних метрів. Разом з матір’ю Габінет володіє квартирою на 61,8 квадратних метра та гаражем на 21,9 квадратних метра. Чиновник має авто "Москвич" 1983 року випуску.

      Основним своїм місцем роботи Габінет вказав Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут. Там він за рік заробив 51 тисячу 841 гривню. Габінет також у готівці зберігає 8 тисяч євро.

      Габінет працював також за сумісництво та отримував гонорари у таких установах:

      • військова частина А 2339 – 33 тисячі 932 гривні;
      • Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща) – 161 тисяча 574 гривні (гонорар);
      • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти – 1440 гривень (гонорар).
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Офіс Президента Новини Хмельницького
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