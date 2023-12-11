По предварительным данным, оккупант расстрелял 70-летнего жителя Киевской области. К тому же, российский командир-разведчик был также причастен к массовым убийствам гражданского населения в Украине.
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Суд осудил еще одного военного преступника
В СБУ рассказали, что, будучи руководителем разведки 64 отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России, Деготь принимал участие в захвате Бучанского района в Киевской области. В частности, во время временной оккупации капитан командовал действиями подчиненных во время карательных акций против местных жителей.
"В ходе таких "рейдов" россияне похищали и убивали людей, а также грабили частные помещения. При этом военный чиновник собственноручно применял огнестрельное оружие против гражданских", – говорится в сообщении службы.
Правоохранители также установили, что 3 марта 2022 на одной из улиц поселка Гавронщина Деготь остановил безоружного 70-летнего гражданина. Далее россиянин ударил мужчину в лицо прикладом автомата.
После падения потерпевшего россиянин расстрелял мужчину в спину,
– отметили в СБУ.
Правоохранители подчеркнули, что судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной гибели местного жителя стали многочисленные огнестрельные ранения и кровопотеря. Поэтому на основании собранных улик суд признал Дегтя виновным за нарушение законов и обычаев войны и назначил ему пожизненное лишение свободы заочно.
В заключение в СБУ отметили, что сейчас продолжаются комплексные меры по установлению места нахождения осужденного. Это нужно для того, чтобы его наказать за преступления против граждан нашего государства.
СБУ ликвидировала скандального Илью Киву
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