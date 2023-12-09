Снимок в сети опубликовал блоггер Сергей Иванов. Он заявил, что эти фотографии ему предоставили источники в ГУР.

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По словам Иванова, перед ликвидацией предатель Кива отдыхал в элитном российском ресторане "Пушкин". Это заведение расположено в московском "Государственном универсальном магазине" – ГУМ.

Кстати, очень символично для других апологетов Пушкина и любителей роскошной жизни за российские деньги. Организованная ГУР "фотосессия" длилась более 3 месяцев,

– сообщил блоггер.

Источники 24 Канала в Главном управлении разведки Министерства обороны подтвердили подлинность фотографий. В ведомстве добавили, что это действительно одни из последних прижизненных снимков предателя.



Одни из последних прижизненных фото предателя

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