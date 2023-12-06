Ранее сообщалось, что Киву нашли мертвым на территории парковой зоны гостиницы "Величъ Country Club" в селе Супонево. Пока туда не пускают посторонних.
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Ловят ветер в поле
Российские СМИ сообщают, что после ликвидации госпредателя Ильи Кивы в московских аэропортах и железнодорожных вокзалах устроили настоящий переполох. Там ввели усиленные меры по проверке пассажиров.
Правоохранители также занимаются проверкой списков жителей гостиницы "Величъ Country Club", где останавливался бывший нардеп. Особое внимание они уделяют иностранцам и гражданам, имеющим прописку в южных регионах. Посторонних на территорию гостиницы не пускают.
Российские оперативники просматривают видео с камер наблюдения и пытаются отследить автомобили с помощью системы "Поток".
Переполох в Подмосковье из-за "маленького винтика": смотрите видео
Гибель Кивы под Москвой
- Госпреда Илью Киву 6 декабря ликвидировали в рамках спецоперации СБУ. Произошло это в гостинице в Подмосковье. По информации источников 24 Канала, убили пророссийского деятеля из стрелкового оружия.
- Сообщается, что тело предателя нашла сотрудница отеля – он лежал на животе, лицом в снег. Вокруг было много крови. Также якобы на левой части лица Кивы обнаружили гематому, а на правом виске у него обнаружили резаную рану.
- В Главном управлении разведки подтвердили факт гибели Ильи Кивы, заявив, что он "все". Там подчеркнули, что разведка не будет разглашать все детали дела. Российская контрразведка "пропустила гол", несмотря на то, что Киву охраняли.