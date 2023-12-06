Ранее сообщалось, что Киву нашли мертвым на территории парковой зоны гостиницы "Величъ Country Club" в селе Супонево. Пока туда не пускают посторонних.

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Ловят ветер в поле

Российские СМИ сообщают, что после ликвидации госпредателя Ильи Кивы в московских аэропортах и железнодорожных вокзалах устроили настоящий переполох. Там ввели усиленные меры по проверке пассажиров.

Правоохранители также занимаются проверкой списков жителей гостиницы "Величъ Country Club", где останавливался бывший нардеп. Особое внимание они уделяют иностранцам и гражданам, имеющим прописку в южных регионах. Посторонних на территорию гостиницы не пускают.

Российские оперативники просматривают видео с камер наблюдения и пытаются отследить автомобили с помощью системы "Поток".

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