Знімок у мережі опублікував блогер Сергій Іванов. Він заявив, що ці світлини йому надали джерела у ГУР.

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За словами Іванова, перед ліквідацією зрадник Кива відпочивав в елітному російському ресторані "Пушкін". Цей заклад розташований у московському "Державному універсальному магазині" (ГУМ у перекладі на російську).

До речі, дуже символічно для інших апологетів Пушкіна та любителів розкішного життя за російські гроші. Організована ГУР "фотосесія" тривала понад 3 місяці,

– повідомив блогер.

Джерела 24 Каналу у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони підтвердили автентичність фотографій. У відомстві додали, що це дійсно одні з останніх прижиттєвих знімків зрадника.



Одні з останніх прижиттєвих фото зрадника

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