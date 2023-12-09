Знімок у мережі опублікував блогер Сергій Іванов. Він заявив, що ці світлини йому надали джерела у ГУР.
Зверніть увагу Маленький гвинтик у руках Путіна, Авакова та Медведчука: ким був зрадник Ілля Кива
За словами Іванова, перед ліквідацією зрадник Кива відпочивав в елітному російському ресторані "Пушкін". Цей заклад розташований у московському "Державному універсальному магазині" (ГУМ у перекладі на російську).
До речі, дуже символічно для інших апологетів Пушкіна та любителів розкішного життя за російські гроші. Організована ГУР "фотосесія" тривала понад 3 місяці,
– повідомив блогер.
Джерела 24 Каналу у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони підтвердили автентичність фотографій. У відомстві додали, що це дійсно одні з останніх прижиттєвих знімків зрадника.
Одні з останніх прижиттєвих фото зрадника
Ліквідація Киви: останні новини
- У Росії 6 грудня знайшли мертвим зрадника України, колаборанта і втікача Іллю Киву. Джерела 24 Каналу повідомили, що його ліквідація – це спецоперація СБУ. Згодом у російських ЗМІ почала з'являтися інформація, що тіло знайшли на території паркової зони готелю "Величъ Country Club" у селі Супонєво, що у Підмосков'ї.
- Ліквідація Киви викликала справжній переполох у росіян. Спецслужби почали перевіряти усі вокзали та аеропорти, а також – списки жителів готелю "Величъ Country Club", де зупинявся Кива. Особливу увагу вони звертають на іноземців та громадян, що мають прописку в південних регіонах.
- У російському слідчому комітеті заявили, що на тілі Киви виявили 2 кульових поранення. Нині російські правоохоронці проводять розслідування вбивства зрадника України.
- У ГУР МО пояснили, що Кива жив у Підмосков'ї, оскільки опікувався власною безпекою. Андрій Юсов повідомив, що держава-агресорка намагається так чи інакше таким людям допомагати у забезпеченні їхньої безпеки, втім, як бачимо, впоралися вони з цим завданням погано.
- Юсов також повідомив, що будь-яка спецоперація на території держави-агресора – це показник серйозних спроможностей українських сил безпеки та оборони. Він наголосив, що такі операції мають великий ризик, серйозну підготовку та саможертовну роботу людей.