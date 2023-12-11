За попередніми даними, окупант розстріляв 70-річного жителя Київської області. До того ж російський командир-розвідник був також причетним до масових вбивств цивільного населення в Україні.

Цікаво Розстріл беззбройних українських воїнів, які здавалися в полон: усе, що відомо про злочин росіян

Суд засудив ще одного воєнного злочинця

У СБУ розповіли, що, перебуваючи на посаді керівника розвідки 64 окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії, Дьоготь брав участь у захопленні Бучанського району в Київській області. Зокрема, під час тимчасової окупації капітан командував діями підлеглих під час проведення каральних акцій проти місцевих жителів.

"У ході таких "рейдів" росіяни викрадали та вбивали людей, а також грабували приватні помешкання. При цьому військовий посадовець власноруч застосовував вогнепальну зброю проти цивільних", – мовиться у дописі служби.

Правоохоронці також встановили, що 3 березня 2022 року на одній з вулиць селища Гавронщина Дьоготь зупинив беззбройного 70-річного громадянина. Далі росіянин вдарив чоловіка в обличчя прикладом автомата.

Після падіння потерпілого росіянин розстріляв чоловіка в спину,

– наголосили у СБУ.

Правоохоронці підкреслили, що судово-медична експертиза підтвердила, що причиною загибелі місцевого жителя стали численні вогнепальні поранення і втрата крові. Тому на підставі зібраних доказів суд визнав Дьогтя винним за порушення законів та звичаїв війни й призначив йому довічне позбавлення волі заочно.

Наостанок у СБУ зазначили, що наразі тривають комплексні заходи для встановлення місця перебування засудженого. Це потрібно для того, щоб його покарати за злочини проти громадян нашої держави.

СБУ ліквідувала скандального Іллю Киву