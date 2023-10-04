Польские журналисты опубликовали кадры с камер наблюдения, доказывающие факт, что над гражданином Украины совершали пытки. Следует заметить, что отец погибшего украинца рассказывал журналистам еще в 2021 году, что на лице сына были "тонны грима".

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О чем свидетельствуют кадры камер наблюдения

Журналисты напоминают, что 26-летний украинец Дмитрий Никифоренко был родом из Немирова Винницкой области. Он работал во Вроцлаве на строительстве.

Мужчина вечером 30 июля 2021 года возвращался с работы. Ранее работники на работе устроили барбекю, на котором все выпивали. Выпил и Дмитрий Никифоренко, и возвращался домой пьяным.

На камерах заметно, что Дмитрий шатался, но передвигался сам. Украинец вместе с другими тремя коллегами сел в автобус. Они вышли раньше, а украинец уснул в автобусе.

Важно. В крови Дмитрия обнаружили 1,5 промилле алкоголя. Более того, он не был под наркотиками или стимуляторами, как убеждали польские правоохранители.

Когда автобус приехал, женщина пыталась разбудить его, однако не получилось. Дмитрий крепко спал. Она сообщила водителю, что пассажир спит. Дальше водитель, который не мог разбудить Дмитрия, позвонил в скорую и полицию. Полиция забрала Дмитрия в вытрезвитель.

Издание отмечает, что в автобусе Дмитрий ни разу не вел себя агрессивно, хотя об этом заявляла полиция. Вопреки заявлениям правоохранителей, мужчина никого не унижал, не вел себя громко или неприлично, просто в какой-то момент уснул.

Правоохранители написали в протоколе, что Дмитрий был агрессивным и якобы пытался нанести себе вред, ударившись головой в окно. Журналисты уверяют, что ничего подобного в автобусе не было зафиксировано.

Что случилось в вытрезвителе

Ориентировочно в 22:27 30 июля 2021 года Дмитрия Никифоренко сняла камера, которая установлена перед входом во Вроцлавский центр помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно данным камер, Дмитрий был заведен в помещение в наручниках. Причины этого неясны. Через несколько минут, согласно камерам и показаниям полицейских, против него перед самым выходом из машины применили слезоточивый газ. Ведь на лице Дмитрия видны свежие следы.

Уже в 22:41 Дмитрия за руки и ноги четыре человека занесли в комнату и положили на кровать. После этого его постоянно удерживали работники вытрезвителя и полиция. На него давили табельной дубинкой, прижимали к кровати, наносили удары.

Дмитрия обездвижили. Дальше полицейский даже сел на спину украинца.

Уже в 22:57 милиционеры больше не держали Дмитрия – мужчина лежал и не двигался. За ним уже наблюдали трое полицейских, два мужчины и три женщины.

Затем ему развязали ноги и проверили состояние здоровья. Потом поставили на пол и начали оказывать первую помощь. Через несколько минут тщетных действий позвали медиков. Однако и они не смогли спасти мужчину.

Скриншоты издания с камер наблюдения

Польские правоохранители скрывали смерть Дмитрия Никифоренко. Родным сказали, что он умер во время вмешательства полиции из-за прекращения сердцебиения.

Дело Дмитрия Никифоренко: основное