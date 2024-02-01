По данным СМИ, Овсянникова задержали еще 22 января. Сейчас он находится под стражей. Отмечают, что Овсянникова подозревают в нарушении санкционного законодательства.

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Великобритания ввела санкции против Овсянникова еще в декабре 2020 года. Тогда говорилось, что активы путиниста необходимо заморозить. В 2022 году к действующим санкциям добавили запрет на использование трастовых услуг. В то же время Великобритания так и не запретила горе-"губернатору" находиться на территории страны.

Овсянникова нашли в его доме в Лондоне. Путиниста обвиняют в том, что он открыл счет в банке Halifax Bank of Scotland. Кроме того, Овсянников провел четыре платежа на общую сумму 65 тысяч фунтов стерлингов. Также путинисту инкриминируют хранение "криминальной наличности". Речь идет о сразу 77 517 фунтов стерлингов.

Что известно о преступной "карьере" Овсянникова

Так называемым "губернатором" временно оккупированного Севастополя Овсянников был с 2017 до 2019 года. До того и после того он занимал должность российского министра промышленности и торговли. С должности "слетел" после непристойного поведения в одном из российских аэропортов.