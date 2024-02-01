Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что впервые этот закон в госдуме предлагали принять еще зимой 2023 года. Однако тогда Кремль его затормозил, опасаясь, что этот закон может вызвать сопротивление в обществе. Однако сейчас законопроект приняли в ускоренном режиме, ведь российской власти он крайне необходим.

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Боятся флешмобов

В России продолжается избирательная кампания, которая разворачивается не по сценарию Кремля. Неожиданно россияне поддержали провинциальную журналистку Екатерину Дунцову и политика Бориса Надеждина, которые выдвинули свои кандидатуры на участие в выборах. Они оба заявили о своей антивоенной позиции.

Россияне, как только появляется малейшая альтернатива, бросаются в эту нишу и начинают ее расшатывать, расширять, пытаясь выплеснуть свой негатив. Для Кремля это стало реальной проблемой,

– отметил политтехнолог.

В частности российские власти боятся флешмобов или согласованных перформансов со стороны оппозиции, которые могут появиться во время голосования (оно пройдет с 15 по 17 марта 2024 года – 24 Канал).

Россиян внутри страны можно попытаться запугать и они в поле досягаемости власти. А люди, которые будут голосовать за рубежом, могут написать на бюллетене, например, "нет войне", сфотографировать его и выложить в социальные сети. Кремль рискует получить сотни тысяч таких фотографий, которыми будет забит весь интернет. Кто после этого поверит, что Владимир Путин набрал 80% на выборах,

– отметил Галлямов.

Именно поэтому и был срочно принят этот законопроект – чтобы нейтрализовать такую угрозу.

Прикусят язык

С начала войны из России бежали за границу люди, оставив свое имущество. Теперь его могут у них забрать из-за их антивоенной и антипутинской позиции.

Люди будут вынуждены прикусить язык. Когда есть угроза, что у них могут отобрать жилье, на которое они копили всю жизнь, не каждый будет готов рискнуть благополучием даже не собственным, а своих детей,

– подчеркнул оппозиционер.

На самом деле Кремль, по его мнению, цинично бьет по тем самым семейным ценностям, в защиту которых он якобы выступает.

В то же время российские власти осознают, что этот закон вызывает большой негатив в российском обществе. Однако у Кремля нет другого выхода, ведь нужно напугать людей, иначе во время голосования возникнут серьезные проблемы.

Что известно о законопроекте о "фейках", принятом в России