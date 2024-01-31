Он собрал в свою поддержку 100 тысяч подписей россиян, и теперь против тех, кто поддержал "оппозиционера", российские власти могут применить репрессии. Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр энергетики России, оппозиционер Владимир Милов, добавив, что сейчас сам Борис Надеждин находится под прицелом российских властей.

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Результаты не понравились в Кремле

Он отметил, что именно в Кремле придумали план по выдвижению на выборы Надеждина.

Его выпустили, чтобы прощупать антивоенные настроения, это как "ловля на живца". Сегодня существует огромный массив данных, который доказывает, что тема завершения войны в России выходит на первый план. Кремль получил подтверждение тому, что есть очень много людей, которые хотят поддержать условно антивоенного кандидата,

– отметил оппозиционер.

В Кремле эти результаты не понравились, поэтому вероятно силовая часть власти будет настаивать на более жесткой реакции на все это. К сожалению, люди, которые поставили свою подпись за Надеждина, оказались в зоне риска.

Однако с другой стороны это не является преступлением по российским законам. Надеждин также ведет себя очень осторожно, демонстрируя в своей публичной риторике и лояльность к Путину, и поддержку аннексии оккупированных территорий. В этом смысле его трудно в чем-то обвинить. Однако люди, которые выражают таким образом свою позицию, все же попадают под прицел,

– заметил он.

С другой стороны – таких людей много, и хватит ли у Путина мощностей на репрессии такого большого масштаба, неизвестно.

Противостояние "гражданских" и "военных"

В то же время у самого Бориса Надеждина сейчас возникли проблемы. Недавно на него написали донос с требованием объявить "иноагентом". Если раньше власть одобряла его возможное участие в выборах, то теперь в Кремле осознают, что уже не контролируют ситуацию.

По мнению Милова, выдвижение Надеждина было инициативой гражданской части администрации Путина, в частности Сергея Кириенко (первого заместителя главы администрации президента России, курирующего оккупированные территории Украины и внутреннюю политику в России – 24 Канал). Надеждин его старый друг, он был помощником Кириенко в правительстве.

Кроме того, существует военная часть в окружении Путина, лидером которой является Николай Патрушев, секретарь Совбеза России.

"Они сначала относились к идее выдвижения Надеждина скептически, а после того, как увидели, что он может стать центром консолидации антивоенного движения в обществе, были недовольны. Сейчас эта военная часть будет настаивать на том, чтобы прикрыли выдвижение Надеждина", – подчеркнул Владимир Милов.

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