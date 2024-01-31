Своим мнением глава ЦРУ поделился в материале. Он очертил потери врага, а также назвал "неразумной и иллюзорной" цель Путина захватить Киев.

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Война против Украины стала провалом для Кремля

Война Путина уже стала провалом для России на многих уровнях. Его первоначальная цель – захватить Киев и покорить Украину – оказалась неразумной и иллюзорной. Его армия понесла огромные потери,

– подчеркнул Бернс.

Он отметил, что по данным ЦРУ, по меньшей мере 315 тысяч оккупантов убиты или ранены. Также за почти два года уничтожили две трети довоенного танкового парка страны-агрессора. На нет сведена "хваленая десятилетиями программа военной модернизации Путина".

Все это – прямой результат доблести и мастерства украинских солдат, подкрепленный поддержкой Запада,

– подчеркнул глава ЦРУ.

Параллельно, по словам Бернса, экономика России терпит долгосрочные неудачи. Он добавил, что страна-агрессор обречена на роль "экономического вассала Китая". Кроме того, "раздутые" амбиции Путина сыграли с ним еще одну злую шутку: НАТО расширилось и укрепляется.

Война разъедает власть Путина

Хотя репрессивная хватка Путина, похоже, не ослабнет в ближайшее время, его война в Украине незаметно разъедает его власть дома,

– констатировал он.

Уильям Бернс вспомнил так называемый мятеж, который в июне поднял финансист ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Это дало возможность увидеть то, что не работает и "скрывается за тщательно отполированным имиджем путинского контроля".

Глава ЦРУ отметил, что для лидера, который старательно создавал себе репутацию арбитра порядка, Владимир Путин на этот раз имел отстраненный вид, когда наемники Пригожина двинулись на Москву.

Для многих представителей российской элиты вопрос заключался не столько в том, был ли император без одежды, сколько в том, почему он так долго одевался. Настоящий апостол возмездия, Путин в конце концов свел счеты с Пригожиным, который погиб в подозрительной авиакатастрофе через два месяца после начала своего мятежа,

– констатировал он.

В то же время добавил, что не скоро исчезнет язвительная критика Пригожина, которая касалась лжи и военных просчетов. Того, что и лежит в основе войны, развязанной Путиным. А также коррупции, которая лежит в основе российской политической системы.