Своєю думкою очільник ЦРУ поділився у матеріалі. Він окреслив втрати ворога, а також назвав "нерозумною і ілюзорною" мету Путіна захопити Київ.

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Війна проти України стала провалом для Кремля

Війна Путіна вже стала провалом для Росії на багатьох рівнях. Його початкова мета – захопити Київ і підкорити Україну – виявилася нерозумною та ілюзорною. Його армія зазнала величезних втрат,

– наголосив Бернс.

Він зазначив, що за даними ЦРУ, щонайменше 315 тисяч окупантів вбиті або поранені. Також за майже два роки знищили дві третини довоєнного танкового парку країни-агресорки. Нанівець зведена "хвалена десятиліттями програма військової модернізації Путіна".

Все це – прямий результат доблесті та майстерності українських солдатів, підкріплений підтримкою Заходу,

– підкреслив глава ЦРУ.

Паралельно, за словами Бернса, економіка Росії зазнає довгострокових невдач. Він додав, що країна-агресорка приречена на роль "економічного васала Китаю". Крім того, "роздуті" амбіції Путіна зіграли з ним ще один злий жарт: НАТО розширилося та зміцнюється.

Війна роз'їдає владу Путіна

Хоча репресивна хватка Путіна, схоже, не ослабне найближчим часом, його війна в Україні непомітно роз'їдає його владу вдома,

– констатував він.

Вільям Бернс пригадав так званий заколот, який у червні підняв фінансист ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин. Це дало можливість побачити те, що не працює та "ховається за ретельно відполірованим іміджем путінського контролю".

Глава ЦРУ зазначив, що для лідера, котрий старанно створював собі репутацію арбітра порядку, Владімір Путін цього разу мав відсторонений вигляд, коли найманці Пригожина сунули на Москву.

Для багатьох представників російської еліти питання полягало не стільки в тому, чи був імператор без одягу, скільки в тому, чому він так довго одягався. Справжній апостол відплати, Путін врешті-решт звів рахунки з Пригожиним, який загинув у підозрілій авіакатастрофі через два місяці після початку свого заколоту,

– констатував він.

Водночас додав, що не скоро зникне уїдлива критика Пригожина, яка стосувалася брехні та військових прорахунків. Того, що і лежить в основі війни, розв'язаної Путіним. А також корупції, яка лежить в основі російської політичної системи.