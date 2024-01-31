Він зібрав на свою підтримку 100 тисяч підписів росіян, і тепер проти тих, хто підтримав "опозиціонера", російська влада може застосувати репресії. Про це 24 Каналу розповів колишній міністр енергетики Росії, опозиціонер Володимир Мілов, додавши, що зараз сам Борис Надєждін перебуває під прицілом російської влади.

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Результати не сподобались в Кремлі

Він зазначив, що саме в Кремлі вигадали план з висування на вибори Надєждіна.

Його випустили, щоб промацати антивоєнні настрої, це як "ловля на живця". Сьогодні існує величезний масив даних, який доводить, що тема завершення війни в Росії виходить на перший план. Кремль отримав підтвердження тому, що є дуже багато людей, які хочуть підтримати умовно антивоєнного кандидата,

– зазначив опозиціонер.

В Кремлі ці результати не сподобались, тому імовірно силова частина влади наполягатиме на більш жорсткій реакції на все це. На жаль, люди, які поставили свій підпис за Надєждіна, опинилися в зоні ризику.

Проте з іншого боку це не є злочином за російськими законами. Надєждін також поводиться дуже обережно, демонструючи у своїй публічній риториці і лояльність до Путіна, і підтримку анексії окупованих територій. В цьому сенсі його важко в чомусь звинуватити. Однак люди, які виражають у такий спосіб свою позицію, все ж таки потрапляють під приціл,

– зауважив він.

З іншого боку – таких людей багато, і чи вистачить у Путіна потужностей на репресії такого великого масштабу, невідомо.

Протистояння "цивільних" та "воєнних"

Водночас у самого Бориса Надєждіна нині виникли проблеми. Нещодавно на нього написали донос з вимогою оголосити "іноагентом". Якщо раніше влада схвалювала його можливу участь у виборах, то тепер в Кремлі усвідомлюють, що вже не контролюють ситуацію.

На думку Мілова, висування Надєждіна було ініціативою цивільної частини адміністрації Путіна, зокрема Сергія Кирієнко (першого заступника глави адміністрації президента Росії, який курує окуповані території України та внутрішню політику в Росії – 24 Канал). Надєждін його старий друг, він був помічником Кірієнко в уряді.

Крім того, існує воєнна частина в оточенні Путіна, лідером якої є Ніколай Патрушев, секретар Радбезу Росії.

"Вони спочатку ставилися до ідеї висування Надєждіна скептично, а після того, як побачили, що він може стати центром консолідації антивоєнного руху в суспільстві, були незадоволені. Зараз ця воєнна частина наполягатиме на тому, щоб прикрили висування Надєждіна", – підкреслив Володимир Мілов.

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