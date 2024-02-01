Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що вперше про цей закон у держдумі пропонували ухвалити ще взимку 2023 року. Однак тоді Кремль його загальмував, побоюючись, що цей закон може викликати спротив у суспільстві. Проте зараз законопроєкт ухвалили у прискореному режимі, адже російській владі він вкрай необхідний.

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Бояться флешмобів

В Росії триває виборча кампанія, яка розгортається не за сценарієм Кремля. Несподівано росіяни підтримали провінційну журналістку Катєрину Дунцову та політика Бориса Надєждіна, які висунули свої кандидатури на участь у виборах. Вони обоє заявили про свою антивоєнну позицію.

Росіяни, як тільки з'являється щонайменша альтернатива, кидаються в цю нішу і починають її розхитувати, розширювати, намагаючись виплеснути свій негатив. Для Кремля це стало реальною проблемою,

– зазначив політтехнолог.

Зокрема російська влада боїться флешмобів або узгоджених перформансів з боку опозиції, які можуть з'явитися під час голосування (воно триватиме з 15 по 17 березня 2024 року – 24 Канал).

Росіян всередині країни можна спробувати залякати і вони в полі досяжності влади. А люди, які будуть голосувати за кордоном, можуть написати на бюлетені, наприклад, "ні війні", сфотографувати його та викласти в соціальні мережі. Кремль ризикує дістати сотні тисяч таких фотографій, якими буде забитий увесь інтернет. Хто після цього повірить, що Владімір Путін набрав 80% на виборах,

– зазначив Галлямов.

Саме тому й було терміново ухвалено цей законопроєкт – щоб нейтралізувати таку загрозу.

Прикусять язика

З початку війни з Росії тікали за кордон люди, залишивши своє майно. Тепер його можуть у них забрати через їхню антивоєнну та антипутінську позицію.

Люди будуть змушені прикусити язика. Коли є загроза, що у них можуть відібрати житло, на яке вони накопичували все життя, не кожний буде готовий ризикнути благополуччям навіть не власним, а своїх дітей,

– підкреслив опозиціонер.

Насправді Кремль, на його думку, цинічно б'є по тих самих сімейних цінностях, на захист яких він нібито виступає.

Водночас російська влада усвідомлює, що цей закон викликає великий негатив у російському суспільстві. Однак Кремль не має іншого виходу, адже потрібно налякати людей, інакше під час голосування з'являться серйозні проблеми.

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