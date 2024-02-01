За даними ЗМІ, Овсяннікова затримали ще 22 січня. Наразі він перебуває під вартою. Наголошують, що Овсяннікова підозрюють у порушенні санкційного законодавства.

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Велика Британія запровадила санкції проти Овсяннікова ще у грудні 2020 року. Тоді мовилося, що активи путініста необхідно заморозити. У 2022 році до чинних санкцій додали заборону на використання трастових послуг. Водночас Велика Британія так і не заборонила горе-"губернатору" перебувати на території країни.

Овсяннікова знайшли у його будинку у Лондоні. Путініста звинувачують у тому, що він відкрив рахунок у банку Halifax Bank of Scotland. Окрім того, Овсянніков провів чотири платежі на загальну суму 65 тисяч фунтів стерлінгів. Також путіністу інкримінують зберігання "кримінальної готівки". Мовиться про відразу 77 517 фунтів стерлінгів.

Що відомо про злочинну "кар'єру" Овсяннікова

Так званим "губернатором" тимчасово окупованого Севастополя Овсянніков був з 2017 до 2019 року. До того та після того він обіймав посаду російського міністра промисловості та торгівлі. З посади "злетів" після непристойної поведінки в одному з російських аеропортів.