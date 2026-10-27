Сбежал в Россию, а задержали в Швеции: экс-депутат Святаш не доехал на концерт Стиви Уандера

Бывший украинский народный депутат Дмитрий Святаш отправился в Швецию на концерт известного американского музыканта, однако его поездка закончилась задержанием. Теперь экс-депутат, которого в Украине приговорили к 12 годам лишения свободы, пытается добиться освобождения.

О задержании Святаша сообщила газета Expressen.

Почему Святаша задержали в Швеции?

Дмитрий Святаш прибыл в Швецию 22 октября и приземлился в аэропорту Арланда недалеко от Стокгольма. По словам его адвоката Марка Сафаряна, бывший депутат хотел посетить концерт американского певца Стиви Уандера.

Однако во время паспортного контроля Святаша задержала пограничная полиция и отказала ему во въезде.

По информации Expressen, экс-депутат имеет украинское и российское гражданство. При этом на границе он, вероятно, предъявил украинский паспорт.

Адвокат пояснил, что формальным основанием для отказа во въезде стал запрет, введенный Польшей. Сведения о нем внесли в общую базу данных стран Шенгенской зоны.

В то же время адвокат считает такое решение политически мотивированным, поскольку Святаш находится в розыске в Украине.

В настоящее время бывшего парламентария удерживают в центре Миграционного агентства Швеции в городе Мерста.

Могут ли Святаша выдать Украине?

В своей апелляции адвокат отметил, что Святаш выступает против экстрадиции в Украину. По мнению защитника, его выдача будет противоречить европейской правовой практике.

Expressen напоминает, что в октябре 2023 года Верховный суд Швеции в другом деле признал экстрадицию в Украину несовместимой со статьей 3 Европейской конвенции по правам человека из-за военной ситуации.

В то же время это решение касалось другого лица и не означает автоматического запрета на экстрадицию Святаша.

Адвокат экс-депутата требовал провести устное слушание в миграционном суде, однако 27 октября его ходатайство было отклонено.

Святаш должен до 10:00 28 октября подать письменные объяснения. После этого суд должен вынести решение.

Защитник надеется, что бывшего депутата освободят и он сможет вернуться в Россию.

У него есть частный самолет, поэтому при необходимости можно прилететь сюда и вернуться домой,

– заявил адвокат.

Журналистам Expressen удалось связаться со Святашем по телефону, однако он отказался комментировать ситуацию до консультации со своим адвокатом.

Почему Святаша осудили в Украине?

В июне 2024 года Дмитрия Святаша приговорили к 12 годам лишения свободы. Его признали виновным в оправдании вооруженной агрессии России против Украины и мошенничестве на сумму 2,2 миллиарда гривен.

Кроме того, с 2023 года бывшего народного депутата подозревают в государственной измене.

По информации "Радио Свобода", Святаш находится в розыске в Украине и за ее пределами в связи с делом о государственной измене.

Ранее его разыскивали через Интерпол, однако в ноябре 2024 года после обжалования адвокатами соответствующее уведомление отозвали. В организации установили, что оно не соответствовало ее правилам.

Святаш выехал из Украины в 2019 году и с тех пор проживал в России. В 2002–2019 годах он был народным депутатом Верховной Рады, в частности представлял Партию регионов.