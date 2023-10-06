В сети появилось видео, на котором двое мужчин избивают третьего. Впоследствии выяснилось, что нападавшие – депутаты Верховной Рады.

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Драку с участием нардепов взялись "изучать" в прокуратуре

По данным СМИ, в Офисе генпрокурора уже приступили к досудебному расследованию инцидента. Оно происходит в рамках уголовного производства по фактам умышленного нанесения телесных повреждений средней тяжести, а также хулиганства – "нарушение общественного порядка с особой дерзостью или исключительным цинизмом".

Один из участников драки – депутат от "Слуги народа"

5 октября мужчина пожаловался, что его избили нардепы Куницкий и Дмитрук, представляющий в парламенте партию "Слуга народа". Пострадавшему пришлось вызвать скорую. По словам молодого человека, чиновники якобы требовали у него деньги и обвиняли в каких-то нарушениях.

В то же время Дмитрук заявил, что пострадавший – подставное лицо. Он якобы обижал депутатов, а затем, пытаясь их спровоцировать, даже вытащил нож. Кроме того, политик сообщил, что он вместе с коллегой написал заявление в полицию по факту нападения на народных депутатов. Дмитрук говорит, что парень забрал телефон у Куницкого и пытался с ним скрыться.

Я считаю, что цель была именно забрать телефон Александра с материалами, которые мы сняли,

– заявил чиновник.

Тем временем в "Слуге народа" отреагировали на драку. Спикер фракции Юлия Палийчук назвала ее "недопустимой" и подчеркнула, что виновные должны быть наказаны.