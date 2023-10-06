У мережі з'явилося відео, на якому двоє чоловіків лупцюють третього. Згодом з'ясувалося, що нападники – депутати Верховної Ради.

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Бійку за участі нардепів взялися "вивчати" у прокуратурі

За даними ЗМІ, в Офісі генпрокурора вже розпочали досудове розслідування інциденту. Воно відбувається у рамках кримінального провадження за фактами умисного завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості, а також хуліганства – "порушення громадського порядку з особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом".

Один із учасників бійки – депутат від "Слуги народу"

5 жовтня чоловік поскаржився, що його побили нардепи Куницький і Дмитрук, який представляє у парламенті партію "Слуга народу". Потерпілому довелося викликати швидку. За словами хлопця, чиновники нібито вимагали у нього гроші та звинувачували у якихось порушеннях.

Водночас Дмитрук заявив, що постраждалий – підставна особа. Він начебто ображав депутатів, а потім, намагаючись їх спровокувати, навіть витяг ножа. Крім того, політик повідомив, що він разом із колегою написав заяву до поліції за фактом нападу на народних депутатів. Дмитрук каже, що хлопець начебто забрав телефон у Куницького та намагався з ним втекти.

Я вважаю, що мета була саме забрати телефон Олександра з матеріалами, які ми зняли,

– заявив посадовець.

Тим часом у "Слузі народу" відреагували на бійку. Речниця фракції Юлія Палійчук назвала її "неприпустимою" і наголосила, що винні мають бути покарані.