Такие островки заметили в районе моста Патона. Их образовалось здесь несколько штук.

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Редкие водоросли

Эколог Александр Соколенко объясняет, что это два вида водорослей, которые традиционно растут по соседству в Днепре. Они вырастают на мелководье, где практически нет течения.

Это – Сальвиния и водяной орех плавающий. Первая внесена в Красную книгу, а второй вид исключен из этого документа, поскольку водяного ореха в последнее время стало очень много в Днепре,

– говорит Соколенко.

Растут они в этом районе Днепра на отмелях, где глубина воды не более пол метра. Традиционно это происходит во второй половине лета, когда спадает вода.

По его мнению, растения ничем не угрожают экологии реки.

Водоросли в Днепре / Фото "Сегодня" Дмитрий Гордийчук

Для людей есть опасность

Александр Соколенко отмечает, что все же водяной орех представляет опасность для невнимательных людей.

Семена водяного ореха созревают в так называемых коробочках, которые плавают на поверхности воды. Они коричневого цвета и на них есть острые шипы. Случается, что рыбацкие надувные лодки прокалываются, попадая на плоды водяного ореха,

– объясняет эколог.

Это опасно для тех, кто не умеет плавать и пользуется надувными матрасами.