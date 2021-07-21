О массовой гибели рыбы и уток написали активисты в сообществе "Соседи. Голосев" в Фейсбуке. По предварительным данным, инцидент произошел из-за регулярных выбросов химических веществ в пруды.

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На месте происшествия работали следователи, представители экоинспекции и волонтеры.

Водоемы относятся к природно-заповедному фонду Украины



Выживших птиц пытаются спасти / Фото сообщества "Соседи. Голосеев"

Мертвую рыбу и погибших птиц нашли в пруду №3, который расположен возле детской площадки.

Экоактивиста и волонтеры вытащили из воды почти 20 килограммов рыбы, которая погибла.

На место происшествия вызвали следственную группу и экоинспекцию Киева.



Из водоема извлекли почти 20 килограммов мертвой рыбы / Фото сообщества "Соседи. Голосеев"

Тех птиц, которые отравились, но выжили, волонтеры отвезли к орнитологам на лечение.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины отправило лабораторию трупики рыбы на исследование.

К сожалению, химвыбросы наблюдаем третий год,

– отметили активисты.

Полицейские открыли уголовное производство по поводу гибели животных. Как именно квалифицировали произошедшее правоохранители, пока неизвестно.

Кроме того, активисты говорят, что накануне инцидента работники коммунального предприятия "Плесо" дважды за неделю брали пробы воды в этом пруду.