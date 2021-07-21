Про масову загибель риби та качок написали активісти у спільноті "Сусіди. Голосїв" у фейсбуці. За попередніми даними, інцидент стався через регулярні викиди хімічних речовин у ставки.

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На місці події працювали слідчі, представники екоінспекції та волонтери.

Водоймища відносяться до природно-заповідного фонду України



Птахів, які вижили, намагаються врятувати / Фото спільноти "Сусіди. Голосіїв"

Мертву рибу та загиблих птахів знайшли у ставку №3, що розташований біля дитячого майданчика.

Екоактивіста та волонтери витягли з води майже 20 кілограмів риби, яка загинула.

На місце події викликали слідчу групу та екоінспекцію Києва.



З водоймища витягли майже 20 кілограмів мертвої риби / Фото спільноти "Сусіди. Голосіїв"

Тих птахів, які отруїлися, але вижили, волонтери відвезли до орнітологів на лікування.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсов України відправило лабораторію, відібрали трупики риби на дослідження.

На жаль, хімвикиди спостерігаємо третій рік,

– зазначили активісти.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження з приводу загибелі тварин. Як саме кваліфікували подію правоохоронці, наразі невідомо.

Крім того, активісти кажуть, що напередодні інциденту працівники комунального підприємства "Плесо" двічі за тиждень брали проби води у цьому ставку.