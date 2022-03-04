Об этом Днепровский городской голова сообщил на брифинге 4 марта.

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По его словам, ситуация в городе и области остается контролируемой. Всего достаточно: есть продукты и медикаменты. Транспорт работает.

Ранее Филатов отметил, что Днепр остается одним из самых безопасных городов страны.

Продуктов, топлива, медикаментов – достаточно. Днепр, пожалуй, одно из самых безопасных мест в стране сейчас,

– сказал он.

Метрополитен в Днепре: справка

Метрополитен в Днепре состоит из 6 станций, общая протяженность единственной ветви, открытой в 1995 году – 7,8 километра. Это самый короткий подземный маршрут в Европе.

В 2017 году в городе после многолетнего перерыва начали строить 3 новых станции: "Центральная", "Театральная" и "Музейна".

Обновленное метро планировалось открыть в 2024 году.