Об этом Днепровский городской голова сообщил на брифинге 4 марта.
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По его словам, ситуация в городе и области остается контролируемой. Всего достаточно: есть продукты и медикаменты. Транспорт работает.
Ранее Филатов отметил, что Днепр остается одним из самых безопасных городов страны.
Продуктов, топлива, медикаментов – достаточно. Днепр, пожалуй, одно из самых безопасных мест в стране сейчас,
– сказал он.
Метрополитен в Днепре: справка
- Метрополитен в Днепре состоит из 6 станций, общая протяженность единственной ветви, открытой в 1995 году – 7,8 километра. Это самый короткий подземный маршрут в Европе.
- В 2017 году в городе после многолетнего перерыва начали строить 3 новых станции: "Центральная", "Театральная" и "Музейна".
- Обновленное метро планировалось открыть в 2024 году.
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