Про це на брифінгу Дніпровський міський голова повідомив на брифінгу 4 березня.
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За його словами, ситуація у місті та області залишається контрольованою. Всього вистачає: є продукти та медикаменти. Працює транспорт.
Раніше Філатов зазначив, що Дніпро залишається одним із найбезпечніших міст країни.
Продуктів, палива, медикаментів – достатньо. Дніпро, мабуть, одне з найбезпечніших місць у країні зараз,
– зазначив він.
Метрополітен у Дніпрі: довідка
- Метрополітен у Дніпрі складається з 6 станцій, загальна протяжність єдиної гілки, відкритої у 1995 році, – 7,8 кілометра. Це найкоротший підземний маршрут у Європі.
- У 2017 році у місті після багаторічної перерви почали будувати 3 нових станції: "Центральна", "Театральна" і "Музейна". Проєкт станцій розробило популярне британське бюро Zaha Hadid Architects.
- Оновлене метро планували відкрити у 2024 році.
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