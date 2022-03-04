Про це на брифінгу Дніпровський міський голова повідомив на брифінгу 4 березня.

До теми У Дніпрі збудують станції метро за проєктом Zaha Hadid Architects: перші фото

За його словами, ситуація у місті та області залишається контрольованою. Всього вистачає: є продукти та медикаменти. Працює транспорт.

Раніше Філатов зазначив, що Дніпро залишається одним із найбезпечніших міст країни.

Продуктів, палива, медикаментів – достатньо. Дніпро, мабуть, одне з найбезпечніших місць у країні зараз,

– зазначив він.

Метрополітен у Дніпрі: довідка

Метрополітен у Дніпрі складається з 6 станцій, загальна протяжність єдиної гілки, відкритої у 1995 році, – 7,8 кілометра. Це найкоротший підземний маршрут у Європі.

У 2017 році у місті після багаторічної перерви почали будувати 3 нових станції: "Центральна", "Театральна" і "Музейна". Проєкт станцій розробило популярне британське бюро Zaha Hadid Architects.

Оновлене метро планували відкрити у 2024 році.



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