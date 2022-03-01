Звернення до дніпрян з'явилося на офіційній фейсбук-сторінці Бориса Філатова 1 березня.

Що було раніше Якщо вони прийдуть, ми їх вбиватимемо, – Борис Філатов про ситуацію в Дніпрі

Поточна ситуація в Дніпрі

Продуктів, палива, медикаментів – достатньо. Дніпро, мабуть, одне з найбезпечніших місць у країні зараз,

– пише Філатов.

Зараз перед містом стоїть низка завдань, зокрема, забезпечити життєдіяльність території, подбати про територіальну оборону, розселити переселенців допомогти військовим.

Просто благаю: перестаньте писати мені в личку істеричні та дрібні повідомлення. По-перше, я не можу відповідати всім. По-друге, я займаюся серйозними питаннями і не в змозі: "роздати 20 тонн огірків", "вивести бабусю з Маріуполя", "знайти бронежилети народним дружинам",

– зазначив мер Дніпра.

План дій

Філатов закликав:

Самоорганізуватися, Довіряти лише офіційним джерелам. Не вірити російській пропаганді. Завтра вони можуть запустити фейк про капітуляцію. Це не правда! Допомагати одне одному.

Текст публікації:

Я тут, з вами. Якщо не вдаватиметься видавати новини по ТБ, то інформуватиму через соцмережі, телеграм та інші джерела інформації.

Зрозумійте, у країні війна, ВІЙНА, і я не можу відповідати на ваші коментарі у соцмережах.

Все буде добре. Я знаю точно.



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