Это произошло ориентировочно утром 20 мая. Именно тогда к спасателям позвонила женщина и сообщила о ситуации.
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6-летний ребенок оказался на 6-метровой глубине
Женщина рассказала, что на улице Артековской Амур-Нижнеднепровского района Днепра в открытый канализационный колодец упал мальчик.
Спасатели приехали на место инцидента. 6-летний ребенок был сам в колодце на глубине ориентировочно 6 метров.
Один из сотрудников ГСЧС спустился вниз и, обвязав мальчика веревкой, поднялся вместе с ним вверх по лестнице,
– рассказали спасатели.
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На место также прибыли медики, осмотрели ребенка. У него диагностировали ушиб пятки. Ребенка направили на обследование в Днепропетровскую областную детскую больницу. Пока неизвестно, где были родители мальчика.
Последние инциденты с детьми: коротко
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