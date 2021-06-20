Это произошло ориентировочно утром 20 мая. Именно тогда к спасателям позвонила женщина и сообщила о ситуации.

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6-летний ребенок оказался на 6-метровой глубине

Женщина рассказала, что на улице Артековской Амур-Нижнеднепровского района Днепра в открытый канализационный колодец упал мальчик.

Спасатели приехали на место инцидента. 6-летний ребенок был сам в колодце на глубине ориентировочно 6 метров.

Один из сотрудников ГСЧС спустился вниз и, обвязав мальчика веревкой, поднялся вместе с ним вверх по лестнице,

– рассказали спасатели.

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На место также прибыли медики, осмотрели ребенка. У него диагностировали ушиб пятки. Ребенка направили на обследование в Днепропетровскую областную детскую больницу. Пока неизвестно, где были родители мальчика.

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