Це сталось орієнтовно вранці 20 травня. Саме тоді до рятувальників зателефонувала жінка та повідомила про ситуацію.
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6-річна дитина опинилась на 6-метровій глибині
Жінка розповіла, що на вулиці Артеківській Амур-Нижньодніпровського району Дніпра у відчинений каналізаційний колодязь впав хлопчик.
Рятувальники приїхали на місце інциденту. 6-річна дитина була сама у колодязі на глибині орієнтовно 6 метрів.
Один зі співробітників ДСНС спустився вниз та, обв'язавши хлопчика мотузкою, піднявся разом із ним нагору по драбині,
– розповіли рятувальники.
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На місце також прибули медики, які оглянули дитину. У нього діагностували забій п'яти. Дитину скерували на обстеження у Дніпропетровську обласну дитячу лікарню. Наразі невідомо, де були батьки хлопчика.
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