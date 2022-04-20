Девушка, живущая в Днепре, публично выражала свою приверженность "русскому меру" и ждала, когда украинцев "наконец-то захватят". Ее оперативно задержали и передали в Службу безопасности Украины.

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Блогер вела трансляции в инстраграмме и призвала "русский мир" поскорее захватить город.

По данным телеграмм-каналов, пророссийского блоггера задержали люди из Обухова. Ее передали правоохранительным органам.

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