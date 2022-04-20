Дівчина, яка живе у Дніпрі, публічно висловлювала свою прихильність "русскому міру" та чекала, коли українців "нарешті захоплять". Її оперативно затримали та передали до Служби безпеки України.

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Блогерка вела трансляції в інстраграмі та закликала "русскій мір" швидше захопити місто.

За даними телеграм-каналів, проросійську блогерку затримали люди з Обухова. Її передали правоохоронним органам.

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