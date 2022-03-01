В Днепре и Чернигове – воздушная тревога
1 марта 2022 , 10:13Читати новину українською
Жителям Чернигова и Днепра стоит спуститься в укрытие. В городах объявили о воздушной опасности.
Отметим, что утром в обоих областных центрах уже раздавались сирены. Была угроза авиаударов.
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Днепряне активно готовятся встречать врага
Тем временем днепряне готовятся "встречать врага". На улицах города уже лежат тонны мешков с песком, жители города строят баррикады.
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