В Днепре и Кривом Роге воздушная тревога – все в укрытие
1 марта 2022 , 15:27Читати новину українською
Источник:Верховная Рада Украины
Верховная Рада сообщила о воздушной тревоге. Жителей просят пройти в укрытия.
В Днепре и Кривом Роге объявили воздушную тревогу. Жителям советуют как можно быстрее пройти в укрытия.
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Когда раздаются сирены, важно быстро пройти к укрытиям, помочь старикам и детям.
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