В Днепре и Кривом Роге воздушная тревога – все в укрытие

Верховная Рада сообщила о воздушной тревоге. Жителей просят пройти в укрытия.

В Днепре и Кривом Роге объявили воздушную тревогу. Жителям советуют как можно быстрее пройти в укрытия.

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Когда раздаются сирены, важно быстро пройти к укрытиям, помочь старикам и детям.

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