По информации спасателей, в течение суток 6 июня удалось откачать 40,3 тысячи метров кубических воды.

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В Днепре продолжают бороться с последствиями непогоды

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отчитались о ситуации в Днепре по состоянию на 06:00 7 июня.

За сутки сотрудники ГСЧС обошли 70 домов и дворов для мониторинга ситуации в зоне подтопления.

Работы по откачке воды продолжаются. Сейчас в Днепре остаются подтопленными 55 дворов и 26 жилых домов. Однако на всех участках проведения работ уровень воды уже снизился.

Всего с начала ликвидации последствий непогоды откачали уже 144,8 метра кубических воды.

Для борьбы с подтоплением привлекли 16 спасателей, 4 единицы техники, 4 мотопомп.

Непогода на Днепропетровщине: коротко