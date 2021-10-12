О раскопках на Байкальской улице историки рассказали 12 октября. Специалисты считают, что этот мужчина погиб примерно в 1941 году.

Заметьте Нашли человеческие останки на 2 чердаках одесских домов

Детали исследования останков

Первым останки обнаружил рабочий, который выкапывал яму, чтобы создать там фундамент. Речь идет о территории садового общества "Металлург". Туда прибыли правоохранители, которые обратились в профессиональную организацию "Поиск-Днепр".

Специалисты начали делать там раскопки и нашли не только останки, но и саперскую лопатку, патроны и другие личные вещи. На то, что мужчина был добровольцем, указывает его металлическая коронка на зубе. Благодаря этой детали историки уверенно сказали, что погибший был не призывного возраста. Также предполагают, что он был местным жителем.

Историки проводят исследование останков / Фото "Відкритий"

Другая находка недавно

Вблизи села Соколовка на Львовщине обнаружили массовое захоронение воинов УПА. Историки установили, что большинство из них погибли в молодом возрасте от огнестрельных ран. Поэтому, вероятно, что все эти люди были жертвами боев.

Однако у нескольких погибших обнаружили также травмы, которые нанесли тупым предметом. По мнению историков, воины получили их незадолго до смерти или в момент гибели.