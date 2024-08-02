Один из последних подобных случаев вандализма, по данным журналистов Суспильного, случился на кладбище жилого массива Левобережный-3 в Днепре.

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Что известно о вандализме на могилах военных в Днепре

Один из случаев вандализма произошел на могиле Ивана Герасименко, военнослужащего 128 бригады ТрО Вооруженных сил Украины. Его жена Илона рассказала журналистам, что военный начал военную службу 17 марта 2022 года, а трагически погиб 9 мая 2024 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Илона рассказала, что, что вещи на могиле ее мужа ей сообщили его сослуживцы.



Могила военного Ивана Герасименко / Фото Суспильного

Они мне позвонили и потом сбросили фото. Я была шокирована. Рамку из розовых цветов и все разноцветные розы я сделала своими руками. Из одной из ваз их выбросили. Я вообще не понимаю кому это нужно и зачем это делать,

– рассказала женщина.

В своем заявлении Валерий Тетякин, директор "Городской ритуальной службы" объяснил, что часто страдают кладбища, которые расположены рядом с домами людей. Мужчина отметил, что, как правило, ничего не крадется, есть акты вандализма, который называется надругательством над могилами, и есть даже уголовная ответственность за это.



Могила военного после случая вандализма / Фото Суспильне

Тетякин отметил, что в основном участие в таких надругательствах на могилах принимают дети или подростки. Кроме того, директор предприятия сказал, что охранники отвечают только за состояние кладбища, а за могилами должны следить родственники умерших.

"Наше предприятие не является охранной структурой, потому что охватить огромное кладбище нет возможности. Согласно законодательству пользователь несет ответственность и несет обязанности по содержанию этих могил и за их состоянием, если они заросшие в бурьяне", – объяснил директор "Городской ритуальной службы".

В то же время он отметил, что все что находится вне периметра могилы, занимается департамент благоустройства и инфраструктуры или городская ритуальная служба.

Валерий Тетякин также отметил, что камеры видеонаблюдения поставить на кладбище сейчас невозможно, ведь на это нужны большие средства, а также должно быть соответствующее решение горсовета.

Как реагируют на случаи вандализма в полиции

По словам директора "Городской ритуальной службы", сотрудники регулярно проводят обходы местных кладбищ с целью выявления любых признаков вандализма.

Алина Стадник, пресс-секретарь полиции Днепра, подчеркнула важность немедленных действий, призвав родственников обращаться к правоохранителям, если они заметят повреждения могил.

Следственно-оперативная группа прибудет на место, осмотрит его. И уже тогда правоохранители смогут предоставить квалификацию и решить вопрос и найти тех, кто может быть причастен к этому событию,

– отметила она.

Полицейская также объяснила, что предоставлять квалификацию преступления можно только после полного сбора информации. А это зависит от каждой отдельной ситуации, которая сложилась с вандализмом.