Один з останніх подібних випадків вандалізму, за даними журналістів Суспільного, трапився на цвинтарі житлового масиву Лівобережний-3 у Дніпрі.

Цікаво У Дніпрі знайшли тіло військового у закинутій будівлі: що кажуть у поліції

Що відомо про вандалізм на могилах військових у Дніпрі

Один із випадків вандалізму трапився на могилі Івана Герасименка, військовослужбовця 128 бригади ТрО Збройних сил України. Його дружина Ілона розповіла журналістам, що військовий розпочав військову службу 17 березня 2022 року, а трагічно загинув 9 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Ілона розповіла, що про те, що речі на могилі її чоловіка їй повідомили його товариші по службі.



Могила військового Івана Герасименка / Фото Суспільного

Вони мені подзвонили та потім скинули фото. Я була шокована. Рамку з рожевих квітів та усі різнокольорові троянди я зробила своїми руками. З однієї з ваз їх викинули. Я взагалі не розумію кому це потрібно та навіщо це робити,

– розповіла жінка.

У своїй заяві Валерій Тетякін, директор "Міської ритуальної служби" пояснив, що часто страждають кладовища, які розташовані поруч з будинками людей. Чоловік наголосив, що як правило, нічого не крадеться, є акти вандалізму, який називається наругою над могилами, і є навіть кримінальна відповідальність за це.



Могила військового після випадку вандалізму / Фото Суспільного

Тетякін наголосив, що здебільшого участь у таких наругах на могилах беруть діти або підлітки. Окрім того, директор підприємства сказав, що охоронці відповідають лише за стан кладовища, а за могилами мають слідкувати родичі померлих.

"Наше підприємство не є охоронною структурою, тому що охопити величезне кладовище немає можливості. Згідно з законодавством користувач несе відповідальність і несе обов'язки з утримання цих могил і за їх станом, якщо вони зарослі в бур'яні", – пояснив директор "Міської ритуальної служби".

Водночас він зазначив, що все що перебуває поза периметром могили, займається департамент благоустрою та інфраструктури чи міська ритуальна служба.

Валерій Тетякін також зауважив, що камери відеоспостереження поставити на кладовищі нині неможливо, адже на це треба великі кошти, а також має бути відповідне рішення міськради.

Як реагують на випадки вандалізму у поліції

За словами директора "Міської ритуальної служби", співробітники регулярно проводять обходи місцевих кладовищ з метою виявлення будь-яких ознак вандалізму.

Аліна Стадник, речниця поліції Дніпра, наголосила на важливості негайних дій, закликавши родичів звертатися до правоохоронців, якщо вони помітять пошкодження могил.

Слідчо-оперативна група прибуде на місце, огляне його. І вже тоді правоохоронці зможуть надати кваліфікацію та розв'язати питання та знайти тих, хто може бути причетний до цієї події,

– зазначила вона.

Поліцейська також пояснила, що надавати кваліфікацію злочину можна лише після повного збору інформації. А це залежить від кожної окремої ситуації, яка склалася із вандалізмом.