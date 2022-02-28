В Днепре объявили воздушную тревогу

Утром, 28 февраля, Днепр проснулся от звуков сирены. В городе объявили воздушную тревогу, поэтому всем надо немедленно перейти в укрытия.

Оккупанты продолжают нападать на города Украины, поэтому нужно быть в боевой готовности. Снова сирены зазвучали в Днепре.

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Отметим, что в городе уже включали в этот день сирены – около 7:25, но за 10 минут дали отбой.

После того, как прозвучит сирена люди немедленно должны идти в укрытия. Вместе с тем следует быстро выключить газ и свет. С собой следует взять "тревожный рюкзак" со всеми медикаментами, продуктами, одеждой. Выходить из укрытия можно лишь после следующего звонка, сигнализирующего о безопасности.

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