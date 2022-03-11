Около 10:26 в Днепре и области прозвучала воздушная тревога. Это означает, что каждому необходимо отправиться в укрытия, чтобы спастись от потенциальной угрозы.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий начала 3 недели войны

Отметим, что находиться в укрытии необходимо до тех пор, пока вы не услышите сигнал об отбое воздушной тревоги.

Что делать в случае объявления воздушной тревоги

Включить приемник радиотрансляционной сети, телевизор, радиоприемник и внимательно прослушать поступившую информацию.

По возможности предупредить соседей, проживающих рядом.

Быстро одеться и одеть детей.

Закрыть окна, отключить все электрические приборы и нагревательные приборы, перекрыть квартирный газовый вентиль, потушить печи, выключить свет.

Взять индивидуальные средства защиты, заблаговременно подготовленный запас продуктов и воды, личные документы, карманный фонарь и кратчайшим путем следовать до ближайшего защитного сооружения.

Это интересно – в ГСЧС показали, как разминируют снаряды-смотрите видео:

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте телеграм 24 канала, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!