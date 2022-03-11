Близько 10:26 у Дніпрі й області пролунала повітряна тривога. Це означає, що кожному необхідно відправитися до укриттів, аби врятуватися від потенційної загрози.

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Зазначимо, що перебувати в укритті необхідно доти, поки ви не почуєте сигнал про відбій повітряної тривоги.

Що робити у випадку оголошення повітряної тривоги

Увімкнути приймач радіотрансляційної мережі, телевізор, радіоприймач і уважно прослухати інформацію, яка поступила.

За можливості попередити сусідів, що мешкають поруч.

Швидко одягнутися та одягти дітей.

Закрити вікна, вимкнути усі електричні прилади та нагрівальні прилади, перекрити квартирний газовий вентиль, загасити печі, вимкнути світло.

Взяти індивідуальні засоби захисту, завчасно підготовлений запас продуктів і води, особисті документи, кишеньковий ліхтар та найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди.

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