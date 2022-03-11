Близько 10:26 у Дніпрі й області пролунала повітряна тривога. Це означає, що кожному необхідно відправитися до укриттів, аби врятуватися від потенційної загрози.
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Зазначимо, що перебувати в укритті необхідно доти, поки ви не почуєте сигнал про відбій повітряної тривоги.
Що робити у випадку оголошення повітряної тривоги
- Увімкнути приймач радіотрансляційної мережі, телевізор, радіоприймач і уважно прослухати інформацію, яка поступила.
- За можливості попередити сусідів, що мешкають поруч.
- Швидко одягнутися та одягти дітей.
- Закрити вікна, вимкнути усі електричні прилади та нагрівальні прилади, перекрити квартирний газовий вентиль, загасити печі, вимкнути світло.
- Взяти індивідуальні засоби захисту, завчасно підготовлений запас продуктів і води, особисті документи, кишеньковий ліхтар та найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди.
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