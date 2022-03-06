В Днепре и Одессе раздаются сирены из-за воздушной тревоги: всем в укрытие

В Днепре и Одессе 6 марта объявили воздушную тревогу. Всем жителям этих городов нужно спрятаться в укрытие.

Сирены в Днепре начали раздаваться в 12:48, а в Одессе – в 12:54.

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"Внимание! Объявлена тревога, всем пройти в укрытие", – говорится в сообщении.

Отметим, что после сирены стоит срочно спрятаться в укрытие. В безопасном месте следует оставаться, пока не прозвучит сигнал об отбое тревоги.

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