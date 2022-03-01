В Днепре снова раздаются сирены - воздушная тревога

В Днепре объявили о воздушной тревоге. Жители города должны как можно быстрее добраться до укрытий.

В Днепре воздушная тревога раздаются сирены. Местных жителей просят пройти в хранилища и укрытия.

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Когда раздается сирена воздушной тревоги, следует быстро проследовать в укрытия, а также помочь старикам и детям.

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