В Днепре снова раздаются сирены - воздушная тревога
1 марта 2022 , 17:18Читати новину українською
Источник:Суспільне Дніпро
В Днепре объявили о воздушной тревоге. Жители города должны как можно быстрее добраться до укрытий.
В Днепре воздушная тревога раздаются сирены. Местных жителей просят пройти в хранилища и укрытия.
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Когда раздается сирена воздушной тревоги, следует быстро проследовать в укрытия, а также помочь старикам и детям.
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