Такую инициативу создал городской голова Борис Филатов. Об этом он сообщил во время телевизионного эфира "Единые новости".

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В Днепре хотят избавиться от названий улиц, связанных с Россией

По его мнению, в Днепре не останется улиц, связанных с Россией. При этом он подчеркнул, что это произойдет даже если Верховная Рада не примет соответствующий закон.

Этот вопрос должен быть рассмотрен на следующей сессии городского совета 20 апреля.

Улицу Московскую мы давно переименовали. Однако у нас остается много других названий, таких как Барнаульская, Сибирская. Сейчас мы формируем список и подбираем альтернативные названия,

– заметил Филатов.

Среди возможных названий для улиц – Херсонская и Чернобаевская. Отмечается, что список будут согласовываться с архитекторами и общественностью.

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