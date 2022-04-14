Зокрема, таку ініціативу створив міський голова Борис Філатов. Про це він повідомив під час телевізійного ефіру "Єдині новини".

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У Дніпрі хочуть позбавитися назв вулиць, які пов'язані з Росією

На його думку, у Дніпрі не залишиться вулиць, які пов'язані з Росією. При цьому він підкреслив, що це станеться навіть, якщо Верховна Рада не ухвалить відповідний закон.

Це питання мають розглянути на наступній сесії міської ради 20 квітня.

Вулицю Московську ми давно перейменували. Однак у нас лишається багато інших назв, як-от Барнаульська, Сибірська. Зараз ми формуємо список та підбираємо альтернативні назви,

– зауважив Філатов.

Серед ймовірних назв для вулиць – Херсонська та Чорнобаївська. Зазначається, що список узгоджуватимуть з архітекторами та громадськістю.

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