В Днепре тоже прогремели по меньшей мере три взрыва

В Днепре на утро 11 марта прогремели по меньшей мере три взрыва. По данным местных телеграмм-каналов, по одному из районов города нанесли ракетный удар.

Сообщение о воздушной тревоге в городе прозвучало 04:35. Тогда же воздушная тревога сработала в Харькове, Днепре, Полтаве, Лубнах, Ровно, Тернополе, Львове, на Волыни и в Прикарпатье.

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В Днепре прогремели первые с начала полномасштабной войны взрывы,

– говорится в сообщении.

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