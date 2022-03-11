В Днепре тоже прогремели по меньшей мере три взрыва
11 марта 2022 , 06:26Читати новину українською
В Днепре на утро 11 марта прогремели по меньшей мере три взрыва. По данным местных телеграмм-каналов, по одному из районов города нанесли ракетный удар.
Сообщение о воздушной тревоге в городе прозвучало 04:35. Тогда же воздушная тревога сработала в Харькове, Днепре, Полтаве, Лубнах, Ровно, Тернополе, Львове, на Волыни и в Прикарпатье.
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В Днепре прогремели первые с начала полномасштабной войны взрывы,
– говорится в сообщении.
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