В Днепре – воздушная тревога

4 марта 2022 , 03:15
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Источник:

Суспільне Дніпро

В Днепре воют сирены – объявлена воздушная тревога. Граждане должны немедленно перейти в укрытие.

Об этом сообщают украинские средства массовой информации 4 марта в 03:11.

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Сирена. Днепр. Внимание! Объявлена тревога, всем пройти в укрытие,
– пишут журналисты.

Подчеркиваем, жители Днепра должны найти ближайшее убежище или укрытие и находиться там, ожидая дальнейших инструкций.

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Автор: Олег Васьків