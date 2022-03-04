В Днепре – воздушная тревога
4 марта 2022 , 03:15Читати новину українською
Источник:Суспільне Дніпро
В Днепре воют сирены – объявлена воздушная тревога. Граждане должны немедленно перейти в укрытие.
Об этом сообщают украинские средства массовой информации 4 марта в 03:11.
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Сирена. Днепр. Внимание! Объявлена тревога, всем пройти в укрытие,
– пишут журналисты.
Подчеркиваем, жители Днепра должны найти ближайшее убежище или укрытие и находиться там, ожидая дальнейших инструкций.
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