В Днепре – воздушная тревога: все в укрытие
2 марта 2022 , 06:09Читати новину українською
Источник:Суспільне Дніпро
В Днепре воют сирены – в городе объявлена воздушная тревога. Граждане должны немедленно спуститься в укрытие.
Об этом сообщают украинские средства массовой информации 2 марта в 06:02.
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Сирена. Днепр. Внимание! Объявлена тревога, всем пройти в укрытие,
– пишут журналисты.
Подчеркиваем, что днепряне должны находиться в убежищах, ожидая дальнейших инструкций.
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