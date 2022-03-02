В Днепре – воздушная тревога: все в укрытие

В Днепре воют сирены – в городе объявлена воздушная тревога. Граждане должны немедленно спуститься в укрытие.

Об этом сообщают украинские средства массовой информации 2 марта в 06:02.

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Сирена. Днепр. Внимание! Объявлена тревога, всем пройти в укрытие,

– пишут журналисты.

Подчеркиваем, что днепряне должны находиться в убежищах, ожидая дальнейших инструкций.

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