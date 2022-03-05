В Днепре воздушная тревога: все в укрытие

В Днепре объявили воздушную тревогу. Людей призывают немедленно пройти в укрытие.

Соответствующую информацию обнародовали в 23:02 5 марта. Сирены звучат из-за угрозы обстрела России.

Обратите внимание Что делать, если раздается тревожная сирена и как защититься от обстрелов

В Днепре звучат сирены

Внимание! Объявлена тревога, всем пройти в укрытие!

– говорится в сообщении.

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