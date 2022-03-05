В Днепре воздушная тревога: все в укрытие
5 марта 2022 , 23:08Читати новину українською
Источник:телеграм "Суспільне Дніпро"
В Днепре объявили воздушную тревогу. Людей призывают немедленно пройти в укрытие.
Соответствующую информацию обнародовали в 23:02 5 марта. Сирены звучат из-за угрозы обстрела России.
Обратите внимание Что делать, если раздается тревожная сирена и как защититься от обстрелов
В Днепре звучат сирены
Внимание! Объявлена тревога, всем пройти в укрытие!
– говорится в сообщении.
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